Robinsonliste " gegen Werbung "

Immer wieder Werbung -teilweise mit persönlichem Namen , der Dialogmarketing Verband bietet eine Robinsonliste an , in der man eintragen lassen kann , gegen zunehmende Werbung . So ist der Briefkasten nicht mehr so voll - oder aber man schreibt jede Firma an , mit der Bitte keine " Werbung " - www.ichhabediewahl.de