" Kraftwerk " für Hall of Fame nominiert

Die Band aus Dusseldorf ist zum vierten Mal für die " Hall of Fame " nominiert. Die Entscheidung fallt im Dezember . Sie treten gegen Janet Jackson www.janetjackson.com - Depeche Mode www.depechemode.de u. Pearl Jam https://pearljam.com an. Ausschlaggebend ist ,dass die erste CD vor 25 Jahren erschien . Die Einführung in die " Hall of Fame " findet im April 2017 statt , in New York . www.kraftwerk.com