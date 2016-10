Giga -Hertz -Preis verliehen vom SWR

Der mit 10.000.- € dotierte Giga Hertz Preis geht an den US - Komponisten Curtis Roads für sein künstlerische Schaffen und Lebenswerk . Zwei weitere Preise -dotiert mit 5000.-€ gehen an die Werke " ARCANE-II " für Flöten , vier Paetzold Flöten u. Live-Elektronik von Elvira Garifzyanova sowie " Me DU CA " für Stimme u. Live Musik von Huihui Cheng. - " Honorary Mention " von Daniel Zee Gomez stellt eine Besonderheit dar , und umfasst ein einmonatiges Studium von 1500.- € Das Giga Hertz Festival findet vom 24.11. bis 27.11 im www.zkm.de in Karlsruhe statt. Die Preisverleihung erfolgt am 26.11. im ZKM - Das Wochenende 26 /27. 11 steht ganz im Zeichen des Hauptpreisträgers Curtis Roads : in Form von Vorträgen-Lesungen -u. einem Konzert . Mehr zum Giga Hertz Preis unter https://de.wikipedia.org/wiki/Giga-Hertz-Preis Der Preis wird seit 2007 vergeben , vom ZKM und dem www.swr.de