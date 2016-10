Popsänger Pete Burns ( 57 ) ist tot

Der Pop-Sänger / Songschreiber Pete Burns ist am 23.10 verstorben. Er war Mitglied der britischen Wave Band " Dead or Alive " die sich 2011 auflöste . Sein richtiger Name war Peter Jozzepi -geb.1959 - Auch im TV war er ein Star . siehe über sein Leben https://de.wikipedia.org/wiki/Pete_Burns