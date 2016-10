" 27 Club " im St.Pauli Theater Hamburg

Mit einer Hommage an Musiker wie Jimi Hendrix - -Brien Jones -Jimi Morrison -Kurt Cobain -Amy Winehouse u.a. Künstler , die in jungen Jahren starben , bringt der 27 Club diese auf die Bühne in Hamburg . Ab 4. Nov. bis 27. Nov. . Täglich um 20 Uhr werden die Künstler -die mit 27 Jahren starben , nochmals geehrt vom 27 Club am Spielbudenplatz in Hamburg . Karten an den Vorverkaufsstelle oder unter www.st-pauli-theater.de