Musik in den Häusern der Stadt

Vom 1. Nov. bis 6. Nov. finden in diversen Städten wieder die Festivals " Musik in den Häusern der Stadt " mit Klassik - Pop - Jazz statt. Köln feiert dieses Festival seit 20 Jahren www.köln.de . Die Programme und Städte zu diesem Festival in verschiedenen Städten wie www.muenchen.de - oder www.hamburg.de und weiteren Städten unter dem Link www.kunstsalon.de/festivals/musik-in-den-haeusern-der-stadt