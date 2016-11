MTV Music Awards 6.November Rotterdam

In 16 Kategorien werden die Music Awards am 6. Nov. in Rotterdam verliehen. Beyonce und Justin Bieber sind jeweils 5 X nominiert. Max Giesinger www.facebook.com/maxgiesinger erhielt im Vorfeld für Deutschland den Preis in Berlin als " Best German Act " Alle Infos unter http://mtvema.com Unter www.mtv.de/charts eine aktuelle Chartliste.