Jazzclubs v. d. Seite www.porgy.at

Die Zeitung The Guardian www.guardian.com hatte eine Liste der besten 10 Jazzclubs in Europa zusammengestellt. Die Liste mit den Webadressen nochmals : Hot Club Portugal www.hcp.pt / Harris Piano Bar Krakau www.harris.krakow.pl / Verdict in Brighton www.verdictjazz.co.uk / Copenhagen www.jazzhusmonmartre.dk / Madrid www.cafecentralmadrid.com / Paris www.sunset-sunside.com / Prag www.redutajazzclub.cz / Wien www.porgy.at u. Berlin www.donau115.de / Köln www.loftkoeln.de Eine Rundreise durch Jazzclubs in Europa auch auf www.porgy.at