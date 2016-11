Sänger Leonard Cohen ist tot.

Der Sänger - Songwriter -Dichter- Schriftsteller Leonard Cohen - 21.09.1934 Montreal starb im Alter von 82 Jahren am 7. Nov. in Los Angeles. Seinen Durchbruch hatte er in den 60 Jahren. Er stand mit Joan Baez - Bob Dylan - Joni Mitchell auf der Bühne. Durch seine rauhe Stimme wurde er für viele Generationen zur Musik-Ikone, mit den Songs " Halleluja " - " Suzanne " oder " So Long Marianne " - Sein letztes Album- es war das 14 Album mit dem Titel " You Want It Darker" erschien im Oktober . Viele Generationen berührte er mit seinen Songs . Unter www.de.wikipedia.org/wiki/Leonard_Cohen seine Lebensgeschichte - Seine Webseite www.leonardcohen.com Die Musik verliert einen großen Künstler und Sänger - um den viele trauern.