Musikschule Kiel " Musik für alle "

Das neue Programm der Musikschule Kiel , unabhängig vom Alter , Herkunft oder finanziellem Hintergrund bietet " Musik für alle " . Die Angebote von Jazz-Pop-Soul- Rock und Klassik , wie Geige Gesang -Musiktheorie u. Songwriting sowie Workshops mit nationalen -internationalen Künstlern runden das Angebot ab. Tanzkurse verbinden Musik u. Bewegung. Die Angebote richten sich an Kinder -Jugendliche- Erwachsene . Ein Tag der offenen Tür ist am - - --- 27.November von 11 bis 16 Uhr --- mit einem Live Programm -- Ein Programmheft liegt im Neuen Rathaus ( Eingangsbereich) - Stadtgalerie - Förde-Volkshochschule - Muhliusstr. 29/31 und in der Musikschule Schwedendamm 8 und Tel. 0431-901-5261 /-5262/-5263 Weitere Informationen im Internet . Entgelt u. Unterrichtsordnung unter www.kiel.de/kultur/musikschule u. www.musikschule-kiel.de oder unter www.kiel.de