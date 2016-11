Philharmonie Essen - Programm

Klassik Konzerte - Weihnachtsprogramm ( mit Kinderkonzerten- -- " Russische Weihnacht " - oder u.a. " Weihnachtsoratorium zum Mitsingen " ab 03.12 ) - JAZZ IN ESSEN Jasmin Tabatabai - www.jasmin-tabatabai.com mit dem David Klein Quartet (29.12.2016 ) www.barbaradennerlein.com mit ihrem Trio ( 20.Januar ) - Glenn Miller Orchester " Its Glenn Miller Time " ( 29.Jan ) " Halo , Salsa " Kubanische Nacht ( 11.Februar ) - WDR Big Band mit Luciana Souza www.lucianasouza.com " Focus on Brasil -( 18. Februar ) und diverse weitere Highlights - Tickets Telefon 0201 81 22 200 Alle Programminformationen unter www.philharmonie-essen.de