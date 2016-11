Kiel ist eine EUROCITY

Am 18.11. wird Kiel in das Großstädte Netzwerk Eurocities aufgenommen www.eurocities.eu aufgenommen. Der Oberbürgermeister Ulf Kämpfer reist mit einer Delegation zur Jahrestagung nach Mailand ( 16-20.Nov. ) Kiel ist seit Jahresanfang Vollmitglied bei Eurocities in arbeitet in verschiedenen Gremien mit. Ziel ist es von Eurocities , die Interessen der Großstädte zu stärken.In Mailand wird Kiel offizielles Mitglied u. nimmt an Gesprächen zu vielen Themen teil. Im Fokus steht die Digitalisierung der Großstädte , wie Internet-Angebote wie Airbnb und Uber. Das Schwerpunktthema ist " Sharing Cities " an dem zahlreiche Amtskollegen des Oberbürgermeister Ulf Kämpfer , aus Nizza- Kopenhagen trifft sowie den italienischen Airbnb-Chef , um über neue Städte zu diskutieren u. wie Städte die Sharing Economy nutzen zu können. Auch werden in Mailand Planungen für einen Gipfel der Bürgermeister im März 2017 in Brüssel besprochen. Eurocities wurde 1986 von sechs europäischen Großstädten gegründet , um Städten eine Stimme auf europäischer Ebene zu geben. Inzwischen sind es 135 Großstädte . Aus Deutschland 18 Mitglieder , wie www.berlin.de - www.bonn.de - www.chemnitz.de - www.dortmund.de www.dresden.de - www.duesseldorf.de www.esen.de - www.frankfurt.de www.hamburg.de - www.karlsruhe.de - www.koeln.de - www.leipzig.de - www.mannheim.de - www.muenchen.de www.muenster.de www.nuernberg.de - www.stuttgart.de u. www.kiel.de . siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Eurocities www.kiel.de