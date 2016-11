US Musiker Moses Allison verstorben

Der Sänger - Pianist Moses John Allison Jr. " Moses " ist im Alter von 89 Jahren am 15.11. verstorben. Geboren wurde er am 11.11.1927 in Tippo , Mississippi . ( p, voc , tp , comp , ld ) M. Allis . Er war ein Einzelgänger und hat als Pianist und Sänger eine interessante Verbindung zwischen Country Blues u. einem relativ modernen Horac Silver orientierten Klavierstil geschaffen. Mit fünf Jahren hatte er Klavierunterricht - spielte später in einer Schülerband Trompete. Studierte an der Universität of Mississippi und schloss an der Louisiana State University ab. Auftritte mit B.B. King folgten u. dessen Saxophonist Bill Harvey - gehörte dem Ensemble von Stan Getz an (1956/57 ) sowie Gerry Mulligan ( 1958 ) u. Al Cohn / Zoot Sims ( 1959 ) . Seitdem trat er mit eigenem Trio auf oder spielte solo in Clubs. Gastspiele in England - Frankreich folgten. Alben : " Moses Allison " - oder 1973 " Sevent Son " (1973 ) -" Of Devil Mose " ( 1979 ) - Er trat beim Festival in Montreux 1983 mit seinen Partnern Jack Bruce (b) u. Billy Cobham (dr) auf. u. 1992 beim Jazzfest Berlin. Weitere Alben folgten , wie " Allison Wonderland " u.a. - Auftritte in London 2000 folgten. Der Titel " Mose Chronicles " ( zwei Alben ) , wobei das zweite Album 2002 zum Grammy nominiert wurde. Der Jazz verliert mit ihm einen großen Künstler.