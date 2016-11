Physische Piraterie - LKA Stuttgart

Das LKA- Baden -Württemberg u. Staatsanwaltschaft Stuttgart gelingt großer Schlag gegen massiven Vertrieb von gefälschten Musik CDs - DVDs und Schallplatten.. Es ist der größte Schlag gegen physische Piraterie gelungen. In den vergangenen Monaten hat die Polizei vier Lagers eines Einzeltäters durchsucht und mindestens 1,5 bis 2 Mill Tonträger u. Geräte für Herstellung von Musikproduktionen sichergestellt. Die Tonträger wurden in Ladengeschäften u. im Internet gehandelt. Produktionen befanden sich von den Rolling Stones - Neil Young - Black Sabbath - Lady Gaga - den Beatles - Kiss- Joe Cocker - Rammstein -David Bowie -Pearl Jam - Depeche Mode - AC/DC - Bruce Springsteen und anderen. Die Beschuldigten befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Die Anzeige erfolgte durch die Rechtsanwälte Rasch im Namen der Rechteinhaber . Eine erste Durchsuchung im Jan.2016 des ersten Lagers , bei dem 800.00ß Tonträger gefunden wurden jetzt der große Schlag .Weitere Details unter www.musikindustrie.de