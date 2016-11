3 Sat TV Programm

12 Filme an sechs Tagen - 45 Jahre " Polizeiruf 110" . Eine lange Polizeiruf-Nacht am Sonntag 20.11 ab 23:10 u. 21.11. 23:15 " Die Mutprobe : Peter Weck als böser Onkel " - Kultur & Wissen 19.11. " Humor hilft " - auf der Krebsstation - u. am " Billige Lebensmittel " m. Eckart von Hirschhausen 25.11. 21:00 - Dokumentation & Wissen : Vierteilige Dokumentation 22.11. " Abenteuer Linienbus " ab 14:50 u. am 23.11. 12.378 km Australien mit Sven Fürrer ab 13:20 - Kanada : Vierteilige Dokumentation am 25.11. ab 13:45 u. " Der gekaufte Patient ? : Wie Pharmakonzerne Verbände benutzen " am 25.11 ab 20:15