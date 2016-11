Musik im TV

Am 20.11 ab 20.11. Sonntags 9 : 50 Jazzfestival Viersen 2016 www.wdr.de / 20:15 Franco Ambrosetti All Stars & Dusko Goykovich www..br.de/fernsehen//ard-alpha // Am 21.11 ab 23:15 ABBA - Der Film www.ndr.de // 24.11 ab 22:45 Westernhagen Doku u. Konzert mit Gästen - 25.11 ab 0:00 Musiklade ( Uschi Nerke/ Manfred Sexauer 1974 ) www.rbb-online.de - // 27.11 - ab 9:50 Jazzfestival Viersen Teil 2 www.wdr.de ////////