US-Soulsängerin Sharon Jones ist tot.

Die am 4.5.1956 in North Augusta / Süd Carolina geborene Soulsängerin , ist am 18.11.2016 verstorben. Alben wie " 100 Days 100 Nights " oder " Give People What That " u. " I Learned the Hand Way " hatte sie mit den Daps Kings aufgenommen u. war auch für den Grammy nominiert . siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Sharon_Jones_(Sängerin) und ihre Webseite www.sharonjonesandthedapkings.com Sie hat den Kampf um ihre Krebserkrankung verloren und Trauer ist bei vielen Fans - Künstlern - Bandfreunden.