Soulsängerin Sharon Jones ist tot

Die am 4.5.1956 in North Augusta / Süd Carolina geborene Sängerin , ist im Alter von 60 Jahren , nach einem Krebsleiden , am 18.11.2016 verstorben. Sie nahm mehrere Alben mit den Dap Kings auf , wie " 100 Days 100 Nights " - " Give People What That " - " I Learned the Hand Way " , die auch für den Grammy nominiert waren. Viele Bandkollegen - Musiker - Fans trauern um die Sängerin www.sharonjonesandthedapkings.com