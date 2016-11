Michy Reinke on Tour

Im Dezember tritt er in Klanxbüll 3.12 (Charlottenhof ) in Kiel 4.12. ( Metro Kino) in Bremen 17.12.( Im Sendesaal ) - Hannover 20.12 ( im Pavillon ) u. am 21.bis 23.12 In Hamburg im www.tivoli.de auf. Alle Infos und weitere Termine www.michyreincke.de