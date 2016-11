3 Sat TV Programm

Samstag 26.Non 2015 Festliche Aids Gala 2016 : Deutsche Oper Berlin Informationen www.3sat.de/?158411 - - Wissenschaft & Technik 1.Dez. ab 20:15 " Der Mythos vom gesunden Schlaf " " www.3sat.de/scobel - Film " Mache mögen`s heiß " Paraderolle für Marilyn Monroe " am 27.Nov 21:45 www.3sat.de/?18932 Dokumentarfilm : 28.11 22:25 " Zu Ende Leben u. am 29.11 20:15 " Tod in den Bergen " Infos www.3sat.de/?180099 - 30.11 " Geliebtes Kind " anlässlich des Tages der des " Menschen mit Behinderung " am 3.Dez. -im Anschluss " Schritt für Schritt " u " Ziemlich beste Freunde " u. " Renn wenn Du Kannst ab 20:15 www.3sat.de/170469 www.3sat.de/film - Kultur & Wissen : 26.11 " Dunja Hayali " www.3sat.de/?189605 um 19:30 - " Russland in Bedrängnis " 2.Dez. 21:00 www.3sat.de/makro - Dokumentation & Reportage " Stararchitekt David Chipperfield baut in Berlin " am 26.11. 21:45 www.3sat.de/?189349 u. um 22:30 " Der Mann , der Nofrete verschenkte : James Simon " www.3sat.de/?166393 - " Land der Winde 28.11 20:15 www.3sat.de/?189887 - Österreich : " Land der grünen Grenzen " 29.11 16:50 - u. 22:35 Alltag der Parlamentarierer Frau Grässle u. Markus Pieper u. 23:15 über die " Geschichte des Schweizerischen Roten Kreuzes " www.3sat.de/?189783 - 1.Dez " Alleinerziehende Väter : Kampf um Anerkennung " um 23:50 www.3sat.de/?189886 - 2. Dez. Krebs : " Das Geschäft mit der Angst " um 20:15 - Kabarett & Comedy : " Der Satiregipfel : Ingo Appelt -Sebastian Pufpaff -Anfreas Rebers u. Torsten Sträter bei Dieter Nuhr am 27.11 20:15 u. 21:00 www.3sat.de/?185997 u. www.3sat.de/kleinkunst - Musik unter www.3sat.de/musik u. das vollständige Fernsehprogram www.3sat.de/esat.php?programm_index.html