Jazz im Audi Forum " Django Reinhardt Nigt " 8.Dez

Jazz im Audi Forum " Django Reinhardt Night " 8.Dez.

Mit einer " Djang0 Reinhardt Night " mit den Sanyo Roy Quartett u. dem Diknu Schneeberger Trio www.diknuschneeberger.com u. unter www.joschischneeberger.at - präsentiert www.audi.de eine zeitgenössische Interpräsentation des Reinhardt-Sounds am 8. Dez. in Zusammenarbeit mit dem Birdland Jazzclub Neuburg www.birdland.de Karten ( 25.€ ) unter 0800 283 4444 per Mail : Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Am 19.Januar setzt der Jazzclub u. Audi die Konzertreihe " Jazz im Audi Forum " mit Big Chris Barber Band fort - ( siehe auch unter Audi Media Center ) www.audi.de