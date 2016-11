BMW Jazz Award Jan- Mai 2017

NMW - Jazz Award Jan - Mai 2017

Unter dem Motto " BASS ERSTAUNT " findet in der BWW -WELT vom Januar bis Mai 2017 der Jazz Award statt. In 6 Matineen vom 22.Jan. mit dem Chris Minh Doky % New Nordic Trio - am 5. Februar mit Lars Danilsson - 12. Februar Henning Sieverts feat Nils Wogram u. Ronny Graupe - 19. Februar Renauld Garcia Fons - 5. März " Sum Picturres " mit Linda Oh - Ben Wendel- Matthew Stevens - am 12. März Eva Kruse und am 6. Mai das " Finale " Zum Nachlesen mit diversen Informationen zu den Musikgruppen und Künstlern u. Anfangszeiten . http://www.bmw-welt.com/de/events/jazz_awards_2017.html