Maritimer Online Adventskalender

Um die Wartezeit zu verkürzen bis zum Fest gibt es einen Online-Adventskalender. Vom 1.Dezember wartet der Maritime Kalender mit dem Lichtsegel am Bootshafen als winterlich-weihnichtliches Motiv online unter www.kiel-sailing-city.de . Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamtwert von knapp 1500.- € (Gutscheine für Übernachtungen - Einkaufsgutscheine - Segeltaschen- Panorama-Kalender sowie Sachpreise u. Gutscheine ) Bis zum 24.dez. kann täglich ein Türchen geöffnet werden. Dahinter verbergen sich Tipps rund um Kiel. ,Sailing -City , kreative Weihnachtsideen sowie Kultur - und Veranstaltungshinweise. An bestimmten Tagen gibt es Freikarten für das Kiel Eisfestival am Ostseekai . Eine Buchstabenkombination hinter den Türen ergibt Zusammengesetzt am Ende ein Lösungsvorschlag, den Ratefüchse bis zum 31.12. einreichen können und mit etwas Glück einen von vielen tollen Preisen gewinnen. Die Gewinner werden benachrichtigt. www.kiel-sailing-city-de - www.kieler-woche.de www.kiel.de