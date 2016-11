Jazzpreise des WDR stehen fest

Jazzpreis des WDR stehen fest

Ausgezeichnet werden in der " Kategorie " der Saxofonist Jens Böckamp www.jensboeckamp.de aus Köln . Den Preis für die Kategorie " Improvisation " erhält der Pianist Jürgen Friedrich www.juergenfriedrich.net und im neu geschaffenen Bereich " Musikkulturen " wird die Weltmusik- Bigband Transorient Orchestra geehrt www.transorientorchestra.de ( www.andreasheuser.com ) Der Ehrenpreis und Nachwuchspreis wird im Dez. bekannt gegeben . Das Festival findet am 3. Februar in Gütersloh statt. www.wdr.de