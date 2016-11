Soulsänger Colonel Abrams verstorben

Geboren am 25. Mai 1949 - verstorben 25.11. in New York. Bekannt wurde er durch den Song " Trapped " . Durch seine Obdachlosigkeit u. gesundheitlichen Beschwerden , hatte Freunde noch im Januar für ihn zu Spenden aufgerufen . , um ihm zu helfen . Doch er verlor den Kampf um seine Gesundheit. Unter https://de.wikipedia.org/wiki/Colonel_Abrams seinen Lebensweg.