Moers Festival mit neuem Leiter

Ab 1. Dezember hat das Moers -Jazzfestival einen neuen Leiter . In Zukunft übernimmt der Musiker - Produzent u. Kurator Tin Isfort die künstlerische Leitung www.tim-isfort.de und tritt die Nachfolge von Reiner Michalke an , der zurückgetreten war , auf Grund der finanziellen Lage. Das Moers Festival zählt mit zu den großen Jazzfestivals in NRW , auch durch den www.wdr.de und zieht jährlich viele Besucher an. Das Festival findet Pfingsten statt. Tim Isfort wurde 1967 in Mannheim geboren u. studierte an der Folkwang-Hochschule . www.moers-festival.de