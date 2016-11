Musikfirmen investieren 4,5 Mrd. US Dollar

Neuauflage des Internationalen Branchenreports " Investing in Music " - Musikfirmen investieren weltweit 4,5 Mrd. US- Dollar in den Aufbau von Künstlerkarrieren. . Weltweit flossen im vergangenen Jahr mehr als 4,5 Mrd. US-Dollar in die Entwicklung. ( A & R 2,8 Mrd. US Dolar - Vermarktung neuer Termine ( 1,7 Mrd. ) Obwohl sich Branchenumsätze infolge Digitalisierung zwischen 1997 u. 2011 nahezu halbiert haben.