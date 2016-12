Kulturtempel " Fabrik " Hamburg

Am 02.12 wird es tanzbar mit dem Wiener Musiker u. Produzent -der Hamburger Musiker " dunkelbunt " mit Electro Swing / Hip Hop / dann folgen der Newcomer Faada Freddy mit R & B u. Folk /Rap / .am 6. Dez. - 7.Dez. Wladimir Kaminer der seinem neuen Buch " Meine Mutter ,ihre Katze und der Staubsauger. -10.Dez. ein Wiedersehen mit Bad News Reunion - am 15.12. das Ensemble Tingvall Trio - und zum Jahresende ( Punk) Rock von Against Mei mit einer mitreißenden Show- . Und am 24.12. die X-MAS -REGGY - SHOW - Weitere Infos - auch zum Vorverkauf für Januar 2017 - Februar und weitere Monate mit z.b. 20. Hamburg Skiffle Festival ( 29.1) - oder Hannes Wader (27.3) u. vielen weiteren Gruppen www.fabrik.de