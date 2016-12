Gebhard Ullmann erhält Jazzpreis

Der Berliner Saxofonist - Bassklarinettist- Komponist Gebhard Ullmann erhält für sein Engagement für den Jazz und seine Vielfältigkeit zwischen Jazz u. Neuer Musik , den neu geschaffenen Berliner Jazzpreis , dotiert mit 15.000.- € . Der Preis wird 2017 an den 58 jährigen Musiker bei einem Konzert im Funkhaus des www.rbb-online.de an den Musiker überreicht ,der seit 1983 in Berlin lebt . www.gebhard-ullmann.com