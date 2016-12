Eberhard Weber -der Rebell am Bass "

Eberhard Weber hat das Bassspiel revolutioniert . - Er gilt als Erfinder des E-Kontrabass und hat damit Jazzgeschichte geschrieben . 2007 erlitt er einen Schlaganfall und seine beispiellose Kariere wurde jäh beendet . Auf Grund seiner Krankheit lebt er zurückgezogen in Vic Saint Anastasia in Frankreich. In dem Film " Eberhard Weber-Rebell am Bass " sendet der SWR am 14. Dez. um 23:30 Konzertmitschnitte und Interviews mit Weg und Bandgefährten , wie Paul Methenew- Jan Gabarek - Cary Burton u. Michael di Pasqua. Der Film zeichnet die ungewöhnliche musikalische Karriere und den Einfluss auf die Jazzwelt nach. Footage-Material aus Musik-Archiven - Konzertmitschnitte Eberhard Webers als Musiker u. Komponist. Interviews mit Weggefährten geben dem Zuschauer einen Einblick in die Entwicklung seiner Musik. Eine Hommage an einen der bedeutenden Jazzbassisten - Mittwoch 14.Dez. 23:30 im www.swr.de