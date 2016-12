jazzahead - Showcase Programm 2017

Beworben hatten sich für das Showcase-Festival 547 Bands aus 55 Ländern . Die Jury wählte 40 Bands aus 19 Ländern aus , die an den drei Tagen u. Abenden auf den Bühnen der Fachmesse " jazzahead " in Bremen stehen - vom 27.- 30. April 2017 - Partnerland ist Finnland . Die Schlagzeugerin Eva Klesse www.evaklesse.de die den Jazzpreis des www.jazzfestivals-muenster.de erhält , ist auch in Bremen zu Gast wie bei der " Finnish Night " u.a. Raoul Björkenheim oder das Ensemble " A Novel of Anomaly " mit Musikern aus der Schweiz , Finnland , Italien . Alle Informationen unter www.facebook.com/jazzahead u. www.jazzahead.de