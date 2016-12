Jazzpreis an Herbert Joos

Der Jazzpreis Baden -Württemberg wird am 20.Jan. als Sonderpreis für sein Lebenswerk an den Trompeter Herbert Joos - geb. in Karlsruhe 1940 - - von der Staatssekretärin Petra Olschowski www.baden-wuerttemberg.de verliehen , in Stuttgart . Mehr über den Jazzmusiker unter https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Joss - Das Konzert am 20.01.2017 und Preisverleihung in Stuttgart unter www.theaterhaus.com