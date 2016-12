WDR 3 Radio Kurzinfo Dez.

13.Dez.- 22 bis 24 Uhr Orch. Kurt Edelhagen mit amerik. Saxofon -Solisten / - 14.12 Julerson - Nordic Christmas Tour ab 20 Uhr - bis 22 Uhr -danach bis 24 Uhr Eis & Tropfen / 16.12. Zeitfenster 1956 mit Art Blakey -Miles Davis - Duke Ellington -Billie Holiday-Charles Mingus / 17.12. The Irish Folk Festival 2016 ab 20 Uhr - ab 22 Uhr Stan The Man ( Stanley Turrentine / 20.12 20 Uhr -22 Uhr Klanglandschaft Mali -danach Jimmy Heaths 90th Birthday Party / 23.Dez. ab 22 Uhr Breitwand Delikatessen " Esbjörn Svensson " / 24.12 ab 22 Uhr Carolsin Colour Weihnachtssound / 26.12. ab 22 Uhr Mr. Flügelhorn ( Art Farmer ) - 27.12 ab 20 Uhr Chat Baker in Tokyo / 28.12. Best of World & More ( Jahresrückblick) / 29.12 ab 22 Uhr Ohne Mangos u. Bananen ( Der panamaische Pianist Daniel Perez wird 50 ) -30.12. ab 20 Uhr Souverance (Quide Spieler Anour Brahem ) u. zum Jahreswechsel 31.12 ab 20 Uhr bis 24 Uhr Silvester Special - Alle Infos unter www.wdr.3.de