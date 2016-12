3 Sat TV Programm

Mit den Themen : Musik - Dokumentationen & Reportagen - Gegenwart - Vatikanstadt Rom - Film - Literatur & Kunst --- Kultur & Wissen ( bei den meisten Themen haben wir einen Link hinzu gegeben für Informationen ) Musik : Lucrezia Borgia : Oper von Gaetano Donizetti 17.12. um 20.15 www.3sat.de/?158993 / ---- Mythos Beethoven Teil 5 --- 17.12 ab 22.30 www.3sat.de/?189615 / Live Musik mit Milliarden--- ( Duo Ben Hartmann u. Johannes Aue - Pop Duo , zwischen Rock -Pop Punk ) 17.12. 3.45 Live Musik mit Milliarden www.3sat.de/?189839 um 4.45 Live Musik mit Seasick Steve www.3sat.de/?189840 siehe auch www.3sat.de/musik - Doku & Reportagen " Der Mann der Udo Jürgens ist " - Der Größte deutschsprachige Chansonnier ( 1934-2014 ) 17.12. um 23.30 www.3sat,de/?184427 / Afrika - Vierteilige Dokumentation 19.12 ab 14.40 www.3sat.de/?190040 - Die Deutschen : Zehnteilige Dokumentation am 20.12 ab 14.50 -1-5 u. 22.12. - 14.50 6-10 www.3sat.de/?148961 - Schätze der Welt Peterskirche Rom u. Vatikanstadt 22.12 21.40 www.3sat.de/?148259 - Urlaubsziele im Advent 23.Dez. 17.00 - Malediven 23.12 um 17.45 --- / Film : Vier Filme mit dem genialen Komiker-Duo am 18.12 ab 20.15 " Wüstensöhne " - 21.15 " Im Wilden Westen - am 19.12 ab 20.15 " In Oxford " u. ab 21.15 " Die lieben Verwandten " www.3sat.de/?184062 Alamo : Western Epos : 18.12 ab 22.25 www.3sat.de/?189797 - Henri 4: Zweitiger Historienfilm 19.12. -22.50 1 / 2 - am 20.12 2 /2 -22.25 - Beste Bescherung -Komödie mit Friedrich von Thun u. Sophie von Kessel 2012. um 29.15 - Der Solist : Drama mit Robert Downey u. Jamie Foxx am 21.12 u. 22.25 www.3sat.de/?190049 - Weihnachten ... ohne mich, mein Schatz mit Jutta Speidel 22.12. ab 20.15 - Und wenn wir alle zusammenziehen ?: Beginn einer anspruchsvollen Wohngemeinschaft am 22.12. ab 22.25 www.3sat.de/?181816 - Schwabenkinder : Heimatfilm 23.12. um 20.15 www.3sat.de/?164345 - Gottes Werk u. Teufels Beitrag - Literaturverfilmung nach John Irving 23.12. 22.35 www.3sat.de/film - Literatur & Kunst : Museum Check : Kunsthalle Bremen u. Paula Modersohn -Becker-Museum am 18.12. um 18.30 www.3sat.de/?189956 Kultur & Wissen : Best of - sechs Folgen . Bei Götz Alsmann -Wolfgang Niedecken- Eckart von Hirschhausen - Dunja Hayali - Stefani Kloß - Olaf Schubert am 17.12. um 19.30 www.3sat.de/?188734 - Sendungen in der www.3sat.de/mediathek - Infos unter www.facebook.com/3sat.de und das Programm unter www.3sat.de/3sat.php?programm_index.html ( Copy by www.zdf.de www.3sat.de )