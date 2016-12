3 Sat TV Programm

3 Sat Thementagfestival 27. bis 31.12. - 27.12. ab 5.55 "Expedition Wüste " www.3sat.de/?190084 / 28.12 " Welt der Antike " ab 5.55 www.3sat.de/?190261 / 29.12. " Traumziele " www.3sat.de/?190250 / 30.12 ab 6.20 " Kabarett & Comedy " www.3sat.de/?189916 - 31 12. ab 6.30 " Pop around the clock " www.3sat.de/?189766 --- Musik : " Hansel u. Gretel " 24.12. ab 2015 www.3sat.de/?189802 ---- Christmas in Vienna - Wiener Konzerthaus www.3sat.de/?173973 - www.3sat.de/musik --- Dokumentationen & Reportagen --- 24.12. ab 19.15 " Lebkuchenreise " Geschichte des Lebkuchens www.3sat.de/?184500 - 25.12. ab 19.10 " Weihnachtsbäckerei in Europa " www.3sat.de/?190034 - 26.12. ab 19.15 " Pummerin :Die Stimme Österreich - Üstereich größte u. schwerste Glocke " www.3sat.de/?190253 - 1.1.2017 ab 12.25 " Album 2016 - Bilder eines Jahres " - -- 1.01.2017 ab 18.15 " Reisen in Ferne Welten (1-2/6 ) www.3sat.de/?190211 - " Der Meisterfälscher " ab 2.Jan - 3.. Jan an -4.Jan.- 5 Jan. jeweils ab 19.20 u. 7. Jan um 19.30 - - 3.Jan ab 14.15 Mallorca a la Cart u. 5.Jan ab 14.35 " Griechenland ( 1-5/5 ) - Musik / Film : 24.12. ab 17.05 Glenn Miller Story " Biografie über Glenn Miller www.3sat.de/?178105 / 24.12. ab 22.15 " Glückskind " nach Steven Uhly / - 25.12. 9.40 - 26.12 10.10 " Ihr Name Maria " - 26.12. ab 20.15 " Anna Karenina " u. ab 22.10 " Stolz u. Vorteil " von Tolstoi www.3sat.de?179905 - - 26.12. ab 16.25 Hatari - Abenteuerfilm www.3sat.de/?184603 u. am 26.12. ab 20.15 " Misfits " Klassiker mit Marilyn Monroe www.3sat.de/?189798 - 1.Jan. ab 22.05 " Zwischen zwei Welten " - 2.Jan. ab 20:15 u. ab 23.00 " Elvis " u. " Der King lebt -Elvis Presley in Deutschland " www.3sat.de/?190024 - 5.Jan 20.15 Hitchcock Klassiker " Im Schatten des Zweifel " www.3sat.de/?189932 - ab 22.25 " Saboteure " www.3sat.de/?189933 -www.3sat.de/film / www.3sat.de/mediathek - www.facebook.com/3sat.de und das vollständige Programm www.3sat.de/3sat.php?programm_index.html - 3sat wünscht allen Zuschauerinnen u. Zuschauern ein besinnliches Weihnachtsfest u. alles Gute für das neue Jahr.