Gitarrist Rick Parfitt (68 ) ist tot

Der Gitarrist der Gruppe Status Quo ist in Spanien an einer Infektion verstorben , am 24.12. - in Marbella in einer Klinik - geboren wurde am 12.Okt.1948 . Er war in der Gruppe Status Quo von 1967 und stieg im Okt.2016 aus, nach verschieden Erkrankungen Status Quo hatte ihren Höhepunkt in 70er Jahren. Unter https://de.wikipedia.org/wiki/Rick_Parfitt mehr über den Gitarristen . Viele Fans trauern um ihn und sind erschüttert über den frühen Tod . www.statusquo.co.uk