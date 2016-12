Trauer um Popsänger George Michael (53 )

Der britische Popsänger / Komponist George Michael verstarb am 25.12.2016 im Alter von 53 Jahren .( geboren 1963 ) Er begann bei der Gruppe " Wham " u. Hits wie " last christmas " - " Wake me up Before You Go-Go" die Erfolgshits waren. 1987 begann er eine Solokarriere u. sein erstes Album " Faith " seinen Hit. - Videos unter www.google.de Seinen Lebensweg unter https://de.wikipedia.org/wiki/George_Michael und seine Webseite www.georgemichael.com