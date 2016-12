Sänger /Posaunist Knut Kiesewetter verstorben

Sänger / Posaunist Knut Kiesewtter verstorben

Der am 13.09.1941 in Stettin geborene Musiker ist am 26.12. in seiner Heimat Eidelstedt / SH verstorben. Diverse Schallplatten mit Jazz brachteer heraus und war Mitglied diverser Jazzbands. Er gewann mehrmals den Jazz-Poll und war Sänger vieler norddeutscher Lieder. Er war Professor an der Hochschule für Musik in Hamburg. Im Jahr 2000 wurde er von Fürst Wolfgang Ernst zu Ysenburg zum Ritter geschlagen . https://de.wikipedia.org/wiki/Knut_Kiesewetter - Er wurde 77 Jahre alt und hinterlässt eine Lücke in der Jazz-Szene und der Plattdeutschen Musik. Viele Freunde im Norden und bei der Old Merry Tale Jazzband und vielen Jazzmusikern ist Trauer um seine Person , der auch Jazz in der Kirche spielte und bis zuletzt im Fernsehen des www.ndr.de aufgetreten war sowie in seiner Heimat. www.knutkiesewetter.de