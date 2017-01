" Django " eröffnet Berlinale

Der franz. Debütfilm um den Jazzmusiker Django Reinhardt und seine Flucht aus dem von Deutschland besetzten Paris 1943 , da seine Familie als Sinti , von den Nazis verfolgt wurde , ist zum Auftakt der Berlinale -vom 9. - 19. Februar zu sehen. Der Film von Etienne Comar nimmt auch am Wettbewerb an dem Bären teil . Baptiste Jean Reinhardt " Django" wurde am 23.01. 1910 in Liverschies , Belgien geboren u. starb am 16.05.1953 in Samois -sur Seine ; Frankreich u. galt als moderner Jazz-Gitarrist. www.berlinale.de