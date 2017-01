Jazz im Audi Forum Ingolstadt

Am 19.Januar kommt Chris Barber mit seiner Band nach Ingolstadt .Der 86 jährige Musiker , der über 16.000 Konzerte in seiner Laufbahn gegeben hat ist einer der erfolgreichsten Jazzmusiker. www.chrisbarber.net - Die Konzerte im Audi -Forum finden in Zusammenarbeit mit dem Jazz-Club www.birdland.de statt. Am 19. Februar folgt dann der Pianist www.christianelsaesser.de mit seinem Orchester. Weiter geht es am 23. März mit Engelbert Wrobel www.swingsociety.de und im April ( 27.04) folgt der Tenorsaxofonist Don Menza www.donmenza.com - der als Arrangeur für Jazz-Legenden wie Woody Herman -Stan Kanton-Max Greger u. Buddy Rich sich einen Namen machte. Karten zum Preis von 25 € unter 0800 283 4444 oder Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Das Audi Forum bietet in Ingolstadt jeden Donnerstag mit namhaften Musikern in der " After Work Jazz Lounge " Swing -Latin -Mainstream oder Soul an -bei freiem Eintritt so www.audi.de