Trauer um Peter Sarstedt

Wie www.billboard.com berichtet ist der Gitarrist-Sänger -Songschreiber am 8.Jan. im Alter von 75 Jahren verstorben. Geboren wurde er am 10.12.1941 und spielte in der Begleitband seines älteren Bruders Richard , der als Eden Kane in den 60er Jahren ein erfolgreicher Star war. Ende der 60er Jahre versuchte sich Peter Sarstedt als Solist mit Hits wie " Where Do You Go To My Love " und " Frozen Orange Juice " - Ein Zusammenschluß der Brüder Richard - Clive und Peter als " Sarstedt Brother " brachte keine großen Erfolge . mehr Informationen unter https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Sarstedt Insgesamt brachte er 13 Alben heraus - zuletzt 2013 . Durch eine seltene Erkrankung mußte er die Musik aufgeben.