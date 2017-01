Vorzeitiges Vertragsende von Prof. Kaufmann

Der Intendant des www.kurt-weill-fest.de Prof . Michael Kaufmann hat in einem persönlichen Brief an die Kurt Weill Gesellschaft sein Vertragsende der Intendanz beim Kurt Weill Fest in Dessau mitgeteilt. - Sein Wirken , unter Wikipedia , bei verschiedenen Häusern. Der am 25.Mai 1961 in Heidenheim geborene Kulturmanager , gilt als große Persönlichkeit im Kulturbereich u. Honorarprofessor. www.kurt-weill-fest.de