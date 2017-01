US -Gitarrist Tommy Allsup gestorben

Tommy Allsup wurde am 24.11.1931 geboren und verstarb am 11.01.2017 im Alter von 85 Jahren. Er spielte u. a. mit Buddy Holly in der Band " The Crickets " zusammen und galt als Rockpionier mit Buddy Holly. Als Gitarren -Legende erhielt er einen Grammy und wurde von der Recording Academy am 12.01. als bester Gitarrist des Western Swing u. Rockabilly -Rock gewürdigt.. Er lebte in Texas .Er war an vielen Aufnahmen von Buddy Holly ( 7.9.1936 - 3.2.1959 - er starb bei einem Flugzeugabsturz ) beteiligt ,wie " That`ll Be Day " - " Oh Boy " - " Peggy Sue " oder " Bo Diddley " oder " Wishing " , die alle Hits waren.