Trauer um Frank Jarnach ( Musiker)

Der Schauspieler u. Musiker starb am 16.01. in Hamburg . Er war in der Hamburger Musikszene als Blues-u. Rock`n Roll Pianist bekannt. Viele kennen ihn auch aus der Comedy - Serie von Olli Dittrich , wo er mit den Worten " Halt die Klappe ,ich hab Feierabend " https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Jarnach In Hamburg war er unter seinem Künstlernahmen " Mr.Piggi " seit Jahrzehnten ein Begriff . Er wurde 1944 in Bad Godesberg geboren u. wurde 72 Jahre alt.