Eurovision -Erste Ausscheidung

Am 09.02 findet die erste Ausscheidung zum ESC in der ARD statt. Der Kandidat aus Dortmund hat seine Kandidatur aus privaten Gründen zurückgezogen , so der www.ndr.de . Bei der Ausscheidung am 9.02. entscheiden die Zuschauer wer mit nach Kiew fährt . Alle weiteren Informationen unter www.eurovision.de