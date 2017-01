Sängerin des Hits " Lambada " tot aufgefunden

Die Sängerin des Welthits " Lambada " Loalwa Braz Vieira wurde in Rio de Janeiro ( in Saquerema bei Rio ) tot aufgefunden. Die verkohlte Leiche sei entdeckt worden , so die Polizei . Z.Zt. gibt es keine Hintergründe. Sie wurde 63 Jahre alt und arbeitete als Songwriterin.