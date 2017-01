Trauer um Jaki Liebezeit ( Jakob)

Der Schlagzeuger Jaki Liebezeit ( Jakob ) -geb. 26.5.1938 in Mährisch -Ostrau ( Moravska Ostrava-Tschechien ) starb am 22.01. in Köln . Er studierte in Köln und arbeitete in Spanien mit Tete Montoliu ,Chet Baker u. Kenny Drews. Ab 1963 mit Manfred Schoof . Im Kölner Raum mit der Saxofon Mafia und anderen Berühmtheiten. Als Schlagzeuger der Kölner Gruppe " Can " : Schallplatten nahm er mit Manfred Schoff -der Kölner Saxofon Mafia , Adam Noidli , Damo Suzuki auf , bei dem Kölner Label JazzHaus_Musik.. Die Gruppe " Can " mixte Klassik mit Jazz -Rock-Rhythmen und elektronischen Harmonien u. galt mit als Vorreiter vom Elektro-Pop.