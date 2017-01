Kieler Woche 2017 mit News

Auf der Messe www.boot.de präsentiert sich die Kieler-Woche 2017 .- In der Zeit vom 17. bis 25. Juni gehen Segler aus 50 Länder an den Start, mit mehr als 3.500 Seglerinnen u. Segler. Auch werden wieder rund 3 Mill. Gäste erwartet , zum größten Sommerfest im Norden Europas . Diverse Musikbühnen - ein Internationaler Markt - Kleinkunst und Höhepunkte des Segelns -wie die Segel-Bundesliga und Para World Sailing werden den Besucherinnen u. Besuchern präsentiert. Kiel trägt den Titel " Weltstadt des Segelns " so der Stadtpräsident Hans Werner Tovar , zu Recht. In Düsseldorf auf der Boot gibt es einen Vorgeschmack bis 29.Jan. in der Halle 14 Stand D 39 ( 10 bis 18 Uhr ) - Weitere Höhepunkte in Kiel : Verleihung des Weltwirtschaftspreises am 18. Juni - Windjammerparade am 24.Juni u. das Abschlußfeuerwerk 25.Juni - Das Geschehen kann Dank des bewährten Kieler Woche TV das Geschehen auf der Regattabahnen weltweit verfolgen - Livestream der Kieler Woche TV powered by www.audi.de ( 2016 waren es rund 480.000 abrufe) Angebote für alle Altersgruppen bietet die www.kieler-woche.de und die Stadtseite von Kiel mit Stadtplan u. v. m . www.kiel.de