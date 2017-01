Jugend musiziert - Wettbewerbe

Regionalwettbewerbe in Kiel am 4 u. 5. Februar in der Musikschule Kiel - Schwedendamm 8 und im Ernst Barlach Gymnasium ( Charles Roß Ring 53 ) Musiziert wird in den Kategorien Solo -Klavier -Harfe-Gesang u. Drum-Set (Pop) sowie in den Ensemble-Kategorien Streicher Kategorien -Bläser Ensembles - Akkordeon -Kammermusik und Neue Musik . In 140 Regionen in Deutschland werden die Wettbewerbe ausgetragen . www.jugend-musiziert.org - Die Besten der Landeswettbewerbe in Schleswig Holstein nehmen am 17 / 18 März in Lübeck teil und dann beim Bundeswettbewerb vom 1. bis 8. Juni in Paderborn. Veranstalter ist der Musikrat www.musikrat.de u. Schirmherr der Bundespräsident . Jugend musiziert gibt es seit 1963 . www.kiel.de richtet den Wettbewerb für die Städte Kiel - Neumünster -Kreis Plön u. Rendsburg -Eckernförde aus. Sa.4.02 bis 18 Uhr ( Klavier) Schwedendamm 8 u. 9 bis 16.40 Scharls Roß Ring 53 u. 5.02 9 bis 14.30 Schwedendamm 8 u. Scharles Roß Ring 53 Anfragen unter 0431 / 901-3408 oder Mail Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ( für den Bereich Kiel ) www.kiel.de