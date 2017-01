Jazz -Weltmusik i. d. Elbphilharmonie

Die Konzerte in der Elbphilharmonie sind bis in den Sommer ausverkauft . Ab August wird ein Programm mit Filmmusik- Jazz -Weltmusik -Klassik angeboten. Karten werden für die Veranstaltungen ab 9.August bis 31. August werden ab Mitte Februar angeboten , so die www.elbphilharmonie.de